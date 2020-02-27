Армения примет участие в учениях НАТО в Грузии

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что армянские военнослужащие примут участие в учениях НАТО Noble Partner 2020 в Грузии.
"Армянские военнослужащие примут участие в многонациональных учениях Noble Partner 2020, которые пройдут в Грузии с участием представителей стран-членов и партнеров НАТО", - сказал Гарибашвили на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Армении Давидом Тонояном в Ереване в четверг.
"Надеюсь, что армянская сторона продолжит активную вовлеченность в такие учения", - отметил он.
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