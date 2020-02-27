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Регион 27.02.2020 17:59

Армения примет участие в учениях НАТО в Грузии

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что армянские военнослужащие примут участие в учениях НАТО Noble Partner 2020 в Грузии.

"Армянские военнослужащие примут участие в многонациональных учениях Noble Partner 2020, которые пройдут в Грузии с участием представителей стран-членов и партнеров НАТО", - сказал Гарибашвили на совместной пресс-конференции с главой Минобороны Армении Давидом Тонояном в Ереване в четверг.

"Надеюсь, что армянская сторона продолжит активную вовлеченность в такие учения", - отметил он.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРУЗИЯ, НАТО, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]