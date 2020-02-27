Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.855 RUR   0.0259 GBR   2.1982 TRY   0.2759

Цена на нефть

    $/bbl WTI 48.73 -1.17 Brent 53.43 -1.52

Погода в Баку

  ночь день

Регион 27.02.2020 18:35

Турция и Россия обсуждают открытие сирийского воздушного пространства для турецких беспилотников

Турция и РФ обсуждают возможность открытия воздушного пространства Сирии для турецких беспилотников, сообщает в четверг издание "Дейли сабах" со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.

По его словам, речь идет как об ударных беспилотниках, так и о БПЛА, не несущих вооружения.

Турция обвиняет сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации.

Российские военные заявляли, что армия Сирии отвечала на атаки боевиков.

Эрдоган 19 февраля потребовал от Дамаска в ближайшие дни отвести войска на позиции, предшествовавшие наступлению в Идлибе, пригрозив в противном случае начать полномасштабные военные действия на севере Сирии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, СИРИЯ, БЕСПИЛОТНИКИ


Похожие новости


Эрдоган упрекнул Россию в нежелании признать гуманитарный кризис в Идлибе Анкара ждет, что Россия убедит власти Сирии прекратить военную операцию в Идлибе Российские туристы продолжают ставить рекорды в Турции Эрдоган заявил, что делегация России прибудет в Турцию в среду Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции вопросы стабилизации в Идлибе Телефонный разговор Путина с Эрдоганом планируется вечером в пятницу - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]