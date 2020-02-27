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Регион 27.02.2020 19:18

Вице-президент Ирана по делам женщин заразилась коронавирусом

Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар стала самым высокопоставленным официальным лицом страны, заразившимся коронавирусом, сообщили в четверг иранские СМИ.

Ранее тест на инфицирование коронавирусом Covid-19 оказался положительным у замминистра здравоохранения и двух парламентариев.

По состоянию на четверг, число жертв коронавируса в Иране достигло 26 человек. Еще у 212 человека подтвержден факт заражения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, ЧИНОВНИК, ЗАРАЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]