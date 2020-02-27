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Здравоохранение 27.02.2020 20:52

Более 500 случаев заражения коронавирусом зафиксировали медики в Италии

Итальянские врачи выявили 528 случаев заражения людей коронавирусом, сообщает в четверг местное телевидение.

При этом 14 из заболевших скончались, 42 поправились.

В среду вечером поступали данные о 400 инфицированных.

Больше всего пострадали северные области Италии - Ломбардия и Венето. Однако коронавирус постепенно появляется и в других частях Италии. В частности, в четверг стало известно о первом случае заражения в области Апулия.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]