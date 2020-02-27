Более 500 случаев заражения коронавирусом зафиксировали медики в Италии

Итальянские врачи выявили 528 случаев заражения людей коронавирусом, сообщает в четверг местное телевидение.
При этом 14 из заболевших скончались, 42 поправились.
В среду вечером поступали данные о 400 инфицированных.
Больше всего пострадали северные области Италии - Ломбардия и Венето. Однако коронавирус постепенно появляется и в других частях Италии. В частности, в четверг стало известно о первом случае заражения в области Апулия.
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