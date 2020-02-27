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Здравоохранение 27.02.2020 19:49

Кабмин Азербайджана создал оперативный штаб для предотвращения опасности коронавируса

Кабинет министров Азербайджана в четверг создал оперативный штаб по предотвращению опасности, связанную с коронавирусом в Азербайджане, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Оперативный штаб состоит из руководителей соответствующих государственных органов и учреждений при Кабмине», - отмечается в сообщении.

Кроме того, созданы экспертные группы, состоящие из специалистов, которые будут проводить мониторинги по регионам Азербайджана, а также осуществлять профилактические мероприятия.

При этом, Кабмин уточняет, что случаев заражения новым коронавирусом covid-19 в Азербайджане не зафиксировано.

Х.Насирзаде

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Тэги: КАБМИН, ОПЕРАТИВНЫЙ/ШТАБ, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]