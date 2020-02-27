Кабмин Азербайджана создал оперативный штаб для предотвращения опасности коронавируса

Кабинет министров Азербайджана в четверг создал оперативный штаб по предотвращению опасности, связанную с коронавирусом в Азербайджане, сообщает пресс-служба Кабмина.
«Оперативный штаб состоит из руководителей соответствующих государственных органов и учреждений при Кабмине», - отмечается в сообщении.
Кроме того, созданы экспертные группы, состоящие из специалистов, которые будут проводить мониторинги по регионам Азербайджана, а также осуществлять профилактические мероприятия.
При этом, Кабмин уточняет, что случаев заражения новым коронавирусом covid-19 в Азербайджане не зафиксировано.
Х.Насирзаде
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