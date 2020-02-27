Болгария хочет подписать с Азербайджаном соглашение о регулировании трудовой миграции

Совет министров Болгарии планирует достигнуть соглашения с Азербайджаном в регулировании трудовой миграции между двумя странами, сообщает пресс-служба правительства Болгарии.

«Совет министров Болгариипланирует начать переговоры с Азербайджаном с целью подписания соглашений по вопросу регулирования трудовой миграции между правительством двух стран», - отмечается в сообщении.

Пресс-служба правительства подчеркивает, что данное соглашение успешно отразится на удовлетворении потребностей болгарского бизнеса в рабочей силе в условиях экономического роста и сокращения безработицы в Болгарии.

В рамках данного проекта планируется создание благоприятных условий для работников и служащих на территории принимающей стороны, где смогут пользоваться всеми правами и обязанностями наравне с местными служащими.

Х.Насирзаде