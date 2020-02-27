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ТЭК 27.02.2020 20:25

Цены на нефть резко усилили падение, Brent подешевела до $51,41 за баррель

Падение цен на нефть резко усилилось на торгах в четверг на фоне растущих опасений распространения эпидемии COVID-19 за пределами Китая.

Темпы заболеваемости за пределами КНР стали более высокими, чем в самой стране, и это вызывает опасения, что мир находится на пороге пандемии, которая нанесет тяжелый урон глобальному экономическому росту, отмечают эксперты.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 МСК в четверг составила $51,41 за баррель, что на $2,02 (3,78%) ниже уровня предыдущей сессии. Срок действия апрельских контрактов истекает в пятницу. Более активно торгуемые майские фьючерсы на Brent торгуются ниже $51 за баррель: их стоимость опустилась на $1,99 (3,77%) - до $50,82 за баррель

Апрельские фьючерсы на WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $2,23 (4,58%) - до $46,5 за баррель.

Германия заявила в четверг, что в стране, вероятно, начинается эпидемия пневмонии, вызванной коронавирусом. Тем временем, ближневосточные страны принимают меры по ограничению доступа к священным для мусульман местам, чтобы не допустить распространения болезни.

На утро 27 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся COVID-19 достигло 3530, увеличившись за сутки на 627.

"Мы видим все больше и больше случаев заражения коронавирусом по всему миру, и рынки в основном находятся в состоянии переоценки рисков", - отмечается в обзоре аналитиков JBC Energy.

"Спад на фондовых рынках распространяется на нефтяной рынок", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]