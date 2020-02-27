Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.855 RUR   0.0259 GBR   2.1982 TRY   0.2759

Цена на нефть

    $/bbl WTI 48.73 -1.17 Brent 53.43 -1.52

Погода в Баку

  ночь день

Регион 27.02.2020 20:55

Рухани призвал иранцев воздержаться от собраний и ненужных поездок для недопущения распространения коронавируса

Президент Ирана Хасан Рухани призвал сограждан соблюдать рекомендации медицинских служб для предотвращения распространения коронавируса.

"Я призываю всех сограждан избегать собраний и ненужных поездок, соблюдать рекомендации и советы медицинских служб, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса", - написал Рухани вечером в четверг в твиттер.

"Все исполнительные органы, учреждения и религиозные органы обязаны выполнять решения Национального штаба по противодействию коронавирусу", - подчеркнул президент Ирана.

Перед этим руководитель Информационного центра министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил журналистам, что по состоянию на полдень 27 февраля общее число инфицированных коронавирусом Covid-19 в стране возросло до 245 человек, скончались 26 человек.

"За прошедшие сутки было зарегистрировано 106 новых случаев заражения, семь человек скончались, таким образом, общее число летальных исходов достигло 26 человек", - сообщил Джаханпур.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ


Похожие новости


Тегеран не должен позволить США воспользоваться угрозой коронавируса против Ирана - Рухани На юге Азербайджана на лечение в больницу помещены 23 человека из зоны распространения коронавируса в Иране - Минздрав Рухани заявил, что китайский коронавирус не опаснее гриппа Объекты здравоохранения Азербайджана в приграничных районах с Ираном перешли на усиленный режим работы Таможенные органы Азербайджана усилили контроль на границе с Ираном из-за угрозы коронавируса Еще один зараженный коронавирусом скончался в Иране

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]