Рухани призвал иранцев воздержаться от собраний и ненужных поездок для недопущения распространения коронавируса

Президент Ирана Хасан Рухани призвал сограждан соблюдать рекомендации медицинских служб для предотвращения распространения коронавируса.

"Я призываю всех сограждан избегать собраний и ненужных поездок, соблюдать рекомендации и советы медицинских служб, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса", - написал Рухани вечером в четверг в твиттер.

"Все исполнительные органы, учреждения и религиозные органы обязаны выполнять решения Национального штаба по противодействию коронавирусу", - подчеркнул президент Ирана.

Перед этим руководитель Информационного центра министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил журналистам, что по состоянию на полдень 27 февраля общее число инфицированных коронавирусом Covid-19 в стране возросло до 245 человек, скончались 26 человек.

"За прошедшие сутки было зарегистрировано 106 новых случаев заражения, семь человек скончались, таким образом, общее число летальных исходов достигло 26 человек", - сообщил Джаханпур.