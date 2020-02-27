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Здравоохранение 27.02.2020 21:26

Азербайджан на границе с Ираном создает мобильные госпитали для проверки на коронавирус

Азербайджан на границе с Ираном создаст специальные мобильные выездные госпитали в рамках мер по предотвращению распространения нового коронавируса covid-19, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в оперативном штабе при Кабмине.

«На погранично-пропускных пунктах Азербайджана с Ираном для первичного обследования лиц, въезжающих на территорию Азербайджана, создаются мобильные выездные госпитали из палаток МЧС», - сообщили в штабе.

В случае успешного прохождения первичного обследования и не выявления каких-либо признаков болезни, въезжающие в Азербайджан, смогут продолжить свой путь без каких-либо препятствий.

«При обнаружении симптомов заболевания они будут отправлены в больницы под наблюдением врачей», - подчеркнули в штабе.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Азербайджана создал оперативный штаб по предотвращению опасности, связанную с коронавирусом. При этом, Кабмин уточняет, что случаев заражения новым коронавирусом covid-19 в Азербайджане не зафиксировано.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАБМИН, ОПЕРАТИВНЫЙ/ШТАБ, БОЛЬНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]