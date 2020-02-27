Азербайджан на границе с Ираном создает мобильные госпитали для проверки на коронавирус

Азербайджан на границе с Ираном создаст специальные мобильные выездные госпитали в рамках мер по предотвращению распространения нового коронавируса covid-19, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в оперативном штабе при Кабмине.
«На погранично-пропускных пунктах Азербайджана с Ираном для первичного обследования лиц, въезжающих на территорию Азербайджана, создаются мобильные выездные госпитали из палаток МЧС», - сообщили в штабе.
В случае успешного прохождения первичного обследования и не выявления каких-либо признаков болезни, въезжающие в Азербайджан, смогут продолжить свой путь без каких-либо препятствий.
«При обнаружении симптомов заболевания они будут отправлены в больницы под наблюдением врачей», - подчеркнули в штабе.
Ранее сообщалось, что кабинет министров Азербайджана создал оперативный штаб по предотвращению опасности, связанную с коронавирусом. При этом, Кабмин уточняет, что случаев заражения новым коронавирусом covid-19 в Азербайджане не зафиксировано.
Х.Насирзаде
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