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Регион 28.02.2020 13:42

В Турции несколько сот мигрантов свободно следуют к границе с Грецией

Не менее 300 мигрантов направляется с северо-запада Турции к границе с Грецией, так как турецкие власти распорядились более не препятствовать проходу беженцев в Европу, сообщила в пятницу турецкая газета "Сабах".

По данным издания, около 300 мигрантов, среди которых граждане Ирана, Сирии и Ирака, около полуночи начали движение в сторону провинции Эдирне, которая граничит с Грецией.

Ранее власти Турции заявили, что силы безопасности не будут чинить препятствий в пересечении границы мигрантам, в том числе из Сирии, Афганистана и Ирана.

Анкара неоднократно заявляла, что не справится с новой волной мигрантов, поскольку на данный момент в Турции уже проживает более 3,7 млн беженцев.

В прошлом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара откроет сирийским беженцам проход в Европу в случае, если Турция не получит международной поддержки в решении проблемы с их размещением.

С 2011 года, когда начался конфликт в Сирии, Турция стала главным маршрутом для мигрантов, желающих попасть в Европу.

В марте 2016 года ЕС и Турция заключили соглашение по урегулированию миграционного кризиса. ЕС и Турция договорились о том, что новые нелегальные мигранты, прибывающие из Турции на греческие острова, будут возвращены обратно, а в ЕС из Турции будут переселять только военных беженцев. Это соглашение также ускорит предоставление финансовой помощи Турции в размере нескольких миллиардов долларов для разрешения миграционного кризиса.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ, МИГРАНТЫ, ДВИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]