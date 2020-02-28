В Турции несколько сот мигрантов свободно следуют к границе с Грецией

Не менее 300 мигрантов направляется с северо-запада Турции к границе с Грецией, так как турецкие власти распорядились более не препятствовать проходу беженцев в Европу, сообщила в пятницу турецкая газета "Сабах".
По данным издания, около 300 мигрантов, среди которых граждане Ирана, Сирии и Ирака, около полуночи начали движение в сторону провинции Эдирне, которая граничит с Грецией.
Ранее власти Турции заявили, что силы безопасности не будут чинить препятствий в пересечении границы мигрантам, в том числе из Сирии, Афганистана и Ирана.
Анкара неоднократно заявляла, что не справится с новой волной мигрантов, поскольку на данный момент в Турции уже проживает более 3,7 млн беженцев.
В прошлом году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара откроет сирийским беженцам проход в Европу в случае, если Турция не получит международной поддержки в решении проблемы с их размещением.
С 2011 года, когда начался конфликт в Сирии, Турция стала главным маршрутом для мигрантов, желающих попасть в Европу.
В марте 2016 года ЕС и Турция заключили соглашение по урегулированию миграционного кризиса. ЕС и Турция договорились о том, что новые нелегальные мигранты, прибывающие из Турции на греческие острова, будут возвращены обратно, а в ЕС из Турции будут переселять только военных беженцев. Это соглашение также ускорит предоставление финансовой помощи Турции в размере нескольких миллиардов долларов для разрешения миграционного кризиса.
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