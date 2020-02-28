В ЕС опасаются международной военной конфронтации в связи с ситуацией в Идлибе

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в пятницу выступил с призывом незамедлительно остановить продолжающуюся эскалацию ситуации в сирийской провинции Идлиб.
"Продолжающейся эскалации необходимо срочно положить конец. Существует риск сползания к крупной открытой международной военной конфронтации", - прокомментировал он в твиттере развитие ситуации в Идлибе.
По его словам, складывающееся положение "причиняет невыносимые гуманитарные страдания гражданскому населению и ставит его под угрозу".
"ЕС рассмотрит все необходимые меры, чтобы защитить свои интересы безопасности", - подчеркнул Боррель.
"ЕС призывает все стороны обеспечить быструю деэскалацию ситуации. Мы находимся в контакте со всеми вовлеченными акторами", - отметил он.
Ранее сообщалось, что авиаудар сирийских правительственных сил в Идлибе привёл к гибели 33 турецких военных и ранению 36 военнослужащих.
На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл экстренное совещание по вопросам безопасности.
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