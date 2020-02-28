Компания Astra перенесла на сутки первый тестовый запуск своей ракеты для выполнения срочных заданий Пентагона

Новый частный американский производитель ракет - компания Astra перенесла на субботу первый тестовый запуск своего носителя легкого класса Rocket 3.0 с мини-спутниками в интересах министерства обороны США, сообщило Агентство перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA).

Запуск, который проводится в рамках конкурса DARPA, планируется осуществить с тихоокеанского космического комплекса на острове Кадьяк, расположенного у южного побережья Аляски, во временное окно с 23:30 в субботу до 02:30 мск в воскресенье. В случае непогоды оно может быть расширено до 1 марта. Первоначально запуск планировалось осуществить еще 25 февраля, затем он несколько раз переносился из-за неблагоприятных погодных условий.

Ракета Astra Rocket 3.0 представляет собой двухступенчатую ракету с пятью двигателями. Носитель может выводить на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту до 150 кг полезной нагрузки. Длина ракеты составляет всего 11,6 метра и может транспортироваться в контейнере на любой стартовый комплекс.

На борту Astra Rocket 3.0 размещены четыре малых спутника. Они будут выполнять роль срочного заказа на вывод на орбиту груза, который передается компании Пентагоном для установки на ее ракете, как минимум, за трое-четверо суток до старта.

В рамках теста, в частности, планируется вывести на целевую орбиту высотой 445 км экспериментальный спутник связи Prometheus Лос-Аламосской ядерной лаборатории, двух спутников связи, созданных в университете Южной Флориды и радиомаяка Space Object Automated Reporting Systems.

При этом в рамках конкурса DARPA запуск ракеты-носителя будет признан успешным, даже если ракета поднимется, хотя бы на высоту 150 км.

Высокая экономичность ракеты может позволить занять Astra серьезные конкурентные позиции на рынке космических запусков. По утверждению компании, ее ракета будет самым простым и технологичным носителем в мире. Стоимость одного старта должна составлять около 2,5 млн долл. Для сравнения запуск ракеты тяжелого класса Falcon 9 компании SpaceX оценивается более чем в 60 млн долл.

"Мы хотим получить возможность запускать полезную нагрузку на орбиту в очень короткие сроки, без предварительного уведомления о полезной нагрузке, орбиты или места запуска ", - сказал Тодд Мастер, менеджер отдела по тактическим технологиям программы "DARPA Launch Challenge".