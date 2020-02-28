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Регион 28.02.2020 13:30

НАТО задействует четвертую статью Вашингтонского договора шестой раз за всю свою историю

Североатлантический совет соберется в пятницу на основании 4-й статьи Вашингтонского договора от 1949 года для обсуждения ситуации в Идлибе.

Это будет шестой раз за всю историю НАТО, когда задействуется четвертая статья североатлантического договора, отмечает в своем микроблоге в Твиттере сотрудник пресс-службы альянса.

Согласно 4-й статье, каждая страна-член НАТО имеет право на проведение совещаний с партнерами по блоку в случае, если "их безопасность, территориальная целостность или политическая независимость находятся под угрозой".

Анкара инициировала созыв совета после того, как накануне ночью турецкие военные оказались под обстрелом в зоне деэскалации Идлиб на севере Сирии. В результате более 30 турецких военнослужащих погибли.

Как отмечает сотрудник пресс-службы, ранее 4-я статья была задействована в 2003 году (по Ираку), дважды в 2012 году (по Сирии), в 2014 году (по России) и в 2015 году (по терроризму).

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Тэги: НАТО, ДОГОВОР, СТАТЬЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]