НАТО задействует четвертую статью Вашингтонского договора шестой раз за всю свою историю

Североатлантический совет соберется в пятницу на основании 4-й статьи Вашингтонского договора от 1949 года для обсуждения ситуации в Идлибе.
Это будет шестой раз за всю историю НАТО, когда задействуется четвертая статья североатлантического договора, отмечает в своем микроблоге в Твиттере сотрудник пресс-службы альянса.
Согласно 4-й статье, каждая страна-член НАТО имеет право на проведение совещаний с партнерами по блоку в случае, если "их безопасность, территориальная целостность или политическая независимость находятся под угрозой".
Анкара инициировала созыв совета после того, как накануне ночью турецкие военные оказались под обстрелом в зоне деэскалации Идлиб на севере Сирии. В результате более 30 турецких военнослужащих погибли.
Как отмечает сотрудник пресс-службы, ранее 4-я статья была задействована в 2003 году (по Ираку), дважды в 2012 году (по Сирии), в 2014 году (по России) и в 2015 году (по терроризму).
Алиев соболезнует Эрдогану в связи c гибелью турецких военнослужащих в Сирии
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Временный поверенный в делах Чили завершил дипмиссию в Азербайджане
BASF в IV квартале сократила чистую прибыль более чем вдвое
Sakhalin Energy летом 2020г планово полностью остановит СПГ-производство более, чем на 30 дней
"Белоруснефть" планирует увеличить добычу углеводородов в России
У россиянина в Азербайджане выявлен коронавирус
В Азербайджане в 2019г к ответственности за преступления с наркотиками привлекли свыше 3,4 тыс. человек - Госкомстат
Азербайджанская Azmont Investments в июле откроет в Черногории первый в Европе отель One&Only
Президент Алиев уволил главу ИВ Нефтчалы
В аэропорту Нахчывана завершили строительство второй ВПП
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Творчество художников Федора Васильева и Саттара Бахлулзаде глазами бакинских школьников
В Баку состоялся урок, посвящённый Аполлосу Мусину-Пушкину
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта