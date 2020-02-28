На севере Сирии идут бои за стратегически важный населенный пункт Сиракиб - ТВ

Члены террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" атакуют сирийских военных при поддержке турецких военных в попытке захватить населенный пункт Сиракиб, где пересекаются ключевые сирийские трассы, сообщает телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

"Продолжают попытки атаковать сирийских военных в районе населенного пункта Сиракиб, который находится на пересечении двух ключевых трасс: М-4, соединяющей Латакию и Алеппо, и М-5, которая соединяет Алеппо и Дамаск" - сообщил в эфире канала глава бюро ВГТРК на Ближнем Востоке Евгений Поддубный.

Он отметил, что попытки захватить эту стратегическую точку не прекращаются, причем боевики выступают по широкому фронту.

"Сейчас в районе Сиракиба идут ожесточенные боестолкновения. В рядах террористов действительно присутствуют турецкие военные советники, турецкие специалисты. По данным военной разведки Сирии, в зоне деэскалации Идлиб вместе с боевиками террористической группировки действуют специалисты Сил специальных операций Турции", - заявил журналист.

Он привел данные об использовании турецкой армией 155-миллиметровых снарядов, часть которых падает возле позиций сирийских правительственных войск не разорвавшись, что является доказательством поддержки Турцией боевиков.

"Кроме того, Турция использует реактивные системы залпового огня для того, чтобы наносить удары по подразделениям сирийской армии, что находятся у трассы М-5. Сразу после этого, как правило, следует атака радикалов", - сказал Поддубный.

Он рассказал о тактике, которую применяют боевики: сразу после артподготовки вперед идут небольшие группы террористов, которые максимально быстро сближаются с позициями сирийской армии и начинают ближний бой, используя стрелковое оружие и гранатометы.

"В районе Сиракиба обстановка действительно напряженная, и ожесточенные бои там продолжаются до сих пор. Стоит отметить, что сирийская армия отвечает артиллерийскими ударами по террористам, а также использует бронетанковые подразделения для того, чтобы отбивать атаки террористов, которые идут со стороны Идлиба и Сармины", - сообщил журналист.

Он заявил также, что в случае удачных действий со стороны сирийских войск, террористы отходят к опорным пунктам армии Турции, по которым войска Башара Асада не наносят удары.

"Как только положение боевиков становится хуже, они отходят в сторону турецких опорных пунктов, чтобы сирийская армия не могла наносить огневое поражение по группам террористов", - сказал Поддубный.

В последнее время между Москвой и Анкарой возникли разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка. Турция обвинила сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и потребовала от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации. В противном случае Анкара грозила начать в Идлибе военную операцию. Российские военные заявили в ответ, что армия Сирии в Идлибской зоне отвечает на атаки боевиков.

Очередное обострение ситуации произошло в ночь на 28 февраля. Турецкие власти сообщили, что более 30 турецких военных погибли в Идлибе в результате налетов ВВС Сирии. На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл экстренное совещание по вопросам безопасности. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что в ответ на гибель сослуживцев турецкие военные в ночь на пятницу нанесли удары по позициям сирийских правительственных сил в Идлибе как с воздуха, так и с земли.