Цена нефти Brent упала ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018г

Цена нефти марки Brent упала ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года.
Майские фьючерсы в 13:24 торговались на уровне $49,93 за баррель, что на 3,5% ниже котировок на закрытие предыдущих торгов.
Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) днем падают на 4% - до $45,22 за баррель.
Оба сорта снижаются шестые торгов подряд. Падение с начала этой недели превышает 14% и является максимальным с 2011 года.
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