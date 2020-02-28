Цена нефти Brent упала ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018г

Цена нефти марки Brent упала ниже $50 за баррель впервые с декабря 2018 года.

Майские фьючерсы в 13:24 торговались на уровне $49,93 за баррель, что на 3,5% ниже котировок на закрытие предыдущих торгов.

Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) днем падают на 4% - до $45,22 за баррель.

Оба сорта снижаются шестые торгов подряд. Падение с начала этой недели превышает 14% и является максимальным с 2011 года.