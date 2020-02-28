"Белоруснефть" планирует увеличить добычу углеводородов в России

"Белоруснефть" в 2020 году планирует увеличить добычу углеводородов на территории России до 1 млн тонн нефтяного эквивалента, сообщил начальник управления внешнеэкономической деятельности "Белоруснефти" Андрей Бохан.
"Планируем в этом году выйти на 1 млн тонн нефтяного эквивалента добычи. Это впервые мы сделаем в России. Основным продуктом станет газ - планируем добыть порядка 700 млн кубометров природного газа и попутного", - сказал Бохан, подчеркнув амбициозность планов.
Представителя "Белоруснефти" цитирует госагентство БелТА.
Алиев соболезнует Эрдогану в связи c гибелью турецких военнослужащих в Сирии
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Временный поверенный в делах Чили завершил дипмиссию в Азербайджане
У россиянина в Азербайджане выявлен коронавирус
В Азербайджане в 2019г к ответственности за преступления с наркотиками привлекли свыше 3,4 тыс. человек - Госкомстат
Азербайджанская Azmont Investments в июле откроет в Черногории первый в Европе отель One&Only
Президент Алиев уволил главу ИВ Нефтчалы
В аэропорту Нахчывана завершили строительство второй ВПП
Росатом предлагает Армении проект продления срока работы АЭС после 2026г
Компания Astra перенесла на сутки первый тестовый запуск своей ракеты для выполнения срочных заданий Пентагона
Путин и Эрдоган договорились проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне - Кремль
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Творчество художников Федора Васильева и Саттара Бахлулзаде глазами бакинских школьников
В Баку состоялся урок, посвящённый Аполлосу Мусину-Пушкину
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта