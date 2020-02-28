Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8688 RUR   0.0255 GBR   2.19 TRY   0.2733

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.09 -1.64 Brent 52.18 -1.25

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 28.02.2020 13:42

"Белоруснефть" планирует увеличить добычу углеводородов в России

"Белоруснефть" в 2020 году планирует увеличить добычу углеводородов на территории России до 1 млн тонн нефтяного эквивалента, сообщил начальник управления внешнеэкономической деятельности "Белоруснефти" Андрей Бохан.

"Планируем в этом году выйти на 1 млн тонн нефтяного эквивалента добычи. Это впервые мы сделаем в России. Основным продуктом станет газ - планируем добыть порядка 700 млн кубометров природного газа и попутного", - сказал Бохан, подчеркнув амбициозность планов.

Представителя "Белоруснефти" цитирует госагентство БелТА.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]