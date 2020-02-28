"Белоруснефть" планирует увеличить добычу углеводородов в России

"Белоруснефть" в 2020 году планирует увеличить добычу углеводородов на территории России до 1 млн тонн нефтяного эквивалента, сообщил начальник управления внешнеэкономической деятельности "Белоруснефти" Андрей Бохан.

"Планируем в этом году выйти на 1 млн тонн нефтяного эквивалента добычи. Это впервые мы сделаем в России. Основным продуктом станет газ - планируем добыть порядка 700 млн кубометров природного газа и попутного", - сказал Бохан, подчеркнув амбициозность планов.

Представителя "Белоруснефти" цитирует госагентство БелТА.