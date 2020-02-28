Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8688 RUR   0.0255 GBR   2.19 TRY   0.2733

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.09 -1.64 Brent 52.18 -1.25

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 28.02.2020 14:00

В Азербайджане в 2019г к ответственности за преступления с наркотиками привлекли свыше 3,4 тыс. человек - Госкомстат

Правоохранительные органы Азербайджана в 2019 году изъяли из незаконного оборота около 3,317 тонн наркотических средств, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

«Из конфискованных в 2019 году 3,317 тонн наркотических средств 2,066 тонн пришлось на героин, 822,1 кг – марихуана, 288,2 кг – опиум, 22,8 кг – гашиш, гашишное масло и смола, 4 кг – кокаин, 113,8 кг – другие наркотики и сильнодействующие вещества», - отметили в ведомстве.

В минувшем году в Азербайджане было зарегистрировано 4,383 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, что составило 16,4% от общего числа совершенных противоправных действий в стране. Всего в 2019 году правоохранительные органы республики зафиксировали 26,672 тыс. преступлений.

«За отчетный период было выявлено 3,464 тыс. человек, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, из которых 2,8% - иностранцы. К уголовной ответственности привлечены 98,8% из общего числа правонарушителей», - подчеркнули в Госкомстате.

При этом, 70,3% из них нигде не работают и не учатся. 23,6% совершивших связанные с наркотиками преступления граждане в возрасте 18-29-лет, 0,4% - несовершеннолетние лица, остальные - лица в возрасте 30 и старше лет.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕСТУПНОСТЬ, НАРКОТИКИ


Похожие новости


Около 2,5 тыс. человек привлечены к уголовной ответственности в Азербайджане за наркотики в 2018 г. - Госкомстат В 2018 году в Азербайджане обезврежено 45 групп, занимающихся наркотрафиком – глава МВД Число преступлений в Азербайджане, связанных с наркотиками, за I полугодие достигло 1,7 тыс. – Госкомстат Более 161 кг наркотиков изъяла в первом квартале полиция Баку из незаконного оборота В Азербайджане в 2016 году обезврежено 70 групп, занимавшихся наркотрафиком – глава МВД

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]