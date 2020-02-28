В Азербайджане в 2019г к ответственности за преступления с наркотиками привлекли свыше 3,4 тыс. человек - Госкомстат

Правоохранительные органы Азербайджана в 2019 году изъяли из незаконного оборота около 3,317 тонн наркотических средств, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

«Из конфискованных в 2019 году 3,317 тонн наркотических средств 2,066 тонн пришлось на героин, 822,1 кг – марихуана, 288,2 кг – опиум, 22,8 кг – гашиш, гашишное масло и смола, 4 кг – кокаин, 113,8 кг – другие наркотики и сильнодействующие вещества», - отметили в ведомстве.

В минувшем году в Азербайджане было зарегистрировано 4,383 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, что составило 16,4% от общего числа совершенных противоправных действий в стране. Всего в 2019 году правоохранительные органы республики зафиксировали 26,672 тыс. преступлений.

«За отчетный период было выявлено 3,464 тыс. человек, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, из которых 2,8% - иностранцы. К уголовной ответственности привлечены 98,8% из общего числа правонарушителей», - подчеркнули в Госкомстате.

При этом, 70,3% из них нигде не работают и не учатся. 23,6% совершивших связанные с наркотиками преступления граждане в возрасте 18-29-лет, 0,4% - несовершеннолетние лица, остальные - лица в возрасте 30 и старше лет.

Х.Насирзаде