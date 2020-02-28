Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8688 RUR   0.0255 GBR   2.19 TRY   0.2733

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.09 -1.64 Brent 52.18 -1.25

Погода в Баку

  ночь день

Регион 28.02.2020 14:13

Лавров: РФ полностью привержена договоренностям с Турцией по Идлибу

Россия подтверждает полную приверженность договоренностям с Турцией по сирийскому Идлибу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы подтверждаем нашу полную приверженность договоренностям, которые были достигнуты между президентами России и Турецкой Республики в отношении того, что нужно делать в зоне деэскалации Идлиб", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном.

Он подчеркнул, что речь идет об "отмежевании нормальной оппозиции от террористов, демилитаризации внутреннего пояса таким образом, чтобы оттуда никто не мог обстреливать позиции Сирийской Арабской Республики, российскую военную базу и обеспечить беспрепятственное использование автомагистрали, которая через зону проходила".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ДОГОВОРЕННОСТИ, ЛАВРОВ


Похожие новости


Россия была проинформирована о расположении турецких военных в Идлибе - Минобороны Турции Охрана посольства РФ в Турции усилена, обеспечивается силами спецназа полиции Минобороны РФ: под обстрел в Идлибе попали турецкие военные, находившиеся в боевых порядках боевиков Эрдоган упрекнул Россию в нежелании признать гуманитарный кризис в Идлибе Анкара ждет, что Россия убедит власти Сирии прекратить военную операцию в Идлибе Российские туристы продолжают ставить рекорды в Турции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]