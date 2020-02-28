Лавров: РФ полностью привержена договоренностям с Турцией по Идлибу

Россия подтверждает полную приверженность договоренностям с Турцией по сирийскому Идлибу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы подтверждаем нашу полную приверженность договоренностям, которые были достигнуты между президентами России и Турецкой Республики в отношении того, что нужно делать в зоне деэскалации Идлиб", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном.

Он подчеркнул, что речь идет об "отмежевании нормальной оппозиции от террористов, демилитаризации внутреннего пояса таким образом, чтобы оттуда никто не мог обстреливать позиции Сирийской Арабской Республики, российскую военную базу и обеспечить беспрепятственное использование автомагистрали, которая через зону проходила".