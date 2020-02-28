Путин и Эрдоган обсудили по телефону Идлиб - Лавров

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели в пятницу телефонный разговор, обсудили урегулирование ситуации в Идлибе, сообщил журналистам в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Пространство для диалога есть всегда, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики", - сказал Лавров.
Он уточнил, что "разговор был подробным, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по Идлибской зоне деэскалации".
"Обсуждалась возможность провести в ближайшее время необходимые консультации", - добавил Лавров.
В последнее время между Москвой и Анкарой возникли разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка.
Турция обвинила сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и потребовала от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации. Руководство Турции грозило начать в Идлибе военную операцию.
Российские военные в свою очередь заявляют, что армия Сирии в Идлибской зоне отвечает на атаки боевиков.
Очередное обострение ситуации произошло в ночь на пятницу, 28 февраля. Турецкие власти сообщили, что более 30 турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате налетов ВВС Сирии. На фоне сообщений о потерях турецкой армии Эрдоган провёл экстренное совещание по вопросам безопасности. Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что в ответ на гибель сослуживцев турецкие военные в ночь на пятницу нанесли удары по позициям сирийских правительственных сил в Идлибе как с воздуха, так и с земли.
Удары армии Башара Асада в Идлибе осудил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он объявил о проведении по просьбе Турции заседания Североатлантического совета. Поддержку Турции высказали и США.
Со своей стороны, комментируя обстановку в Идлибе, в пятницу в Минобороны РФ заявили, что под обстрел в Идлибе попали турецкие подразделения, которые оказались в боевых порядках бандформирований, причем Анкара не предупреждала о местонахождении военнослужащих. При этом в Минобороны РФ заявили, что российская боевая авиация не наносила удары в районе населенного пункта Бехун в Идлибе, где под огонь армии Сирии попали турецкие военные.
Ранее российские военные завили, что Турция помогает боевикам в Идлибской зоне деэскалации ударами артиллерии и использованием беспилотников.
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