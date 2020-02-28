Лукашенко планирует пенсионную реформу, изучает опыт РФ

Нынешняя пенсионная система в Белоруссии себя изжила, работа по ее переформатированию может начаться уже в нынешнем году, заявил президент Александр Лукашенко в пятницу.

"Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим, себя изжила. Нам после президентских выборов (я буду или кто-то из вас) все равно придется этим заниматься. Если мы продолжим работать в таком же составе - мы в этом же году, к концу года начнем эту работу", - сказал Лукашенко на съезде Федерации профсоюзов. Главу государства цитирует госагентство "БелТА".

"Надо сделать так, чтобы человек, работая, понимал, что уйду на пенсию - буду больше работать, лучше зарабатывать - на пенсии будет лучше. Уравниловки быть не должно!" - подчеркнул президент.

По его мнению, решить этот вопрос Белоруссии будет несложно, страна изучает опыт других стран, в том числе и России. "Я с Владимиром Путиным очень много на эту тему разговаривал. Но мы еще посоветуемся с теми, кто внедрял накопительные и прочие виды пенсий, которые не прошли, не состоялись: заигрались в рынок и так далее", - продолжил Лукашенко.

"С учетом их опыта и тех систем, которые есть в мире, мы создадим в Беларуси лучшую систему пенсионного обеспечения. С учетом наших возможностей. Лучшую - это не значит, что всех завалим большими пенсиями, но это будет справедливая и хорошая система", - заверил президент.