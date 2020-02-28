Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8688 RUR   0.0255 GBR   2.19 TRY   0.2733

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.09 -1.64 Brent 52.18 -1.25

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 28.02.2020 21:31

Лукашенко планирует пенсионную реформу, изучает опыт РФ

Нынешняя пенсионная система в Белоруссии себя изжила, работа по ее переформатированию может начаться уже в нынешнем году, заявил президент Александр Лукашенко в пятницу.

"Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим, себя изжила. Нам после президентских выборов (я буду или кто-то из вас) все равно придется этим заниматься. Если мы продолжим работать в таком же составе - мы в этом же году, к концу года начнем эту работу", - сказал Лукашенко на съезде Федерации профсоюзов. Главу государства цитирует госагентство "БелТА".

"Надо сделать так, чтобы человек, работая, понимал, что уйду на пенсию - буду больше работать, лучше зарабатывать - на пенсии будет лучше. Уравниловки быть не должно!" - подчеркнул президент.

По его мнению, решить этот вопрос Белоруссии будет несложно, страна изучает опыт других стран, в том числе и России. "Я с Владимиром Путиным очень много на эту тему разговаривал. Но мы еще посоветуемся с теми, кто внедрял накопительные и прочие виды пенсий, которые не прошли, не состоялись: заигрались в рынок и так далее", - продолжил Лукашенко.

"С учетом их опыта и тех систем, которые есть в мире, мы создадим в Беларуси лучшую систему пенсионного обеспечения. С учетом наших возможностей. Лучшую - это не значит, что всех завалим большими пенсиями, но это будет справедливая и хорошая система", - заверил президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПЕНСИИ, РЕФОРМА


Похожие новости


Лукашенко: ситуация по поставкам нефти и газа в Белоруссию абсолютно прояснилась Потери Белоруссии от налогового маневра составляют $420-430 млн, Путин предложил компенсацию - Лукашенко Лукашенко отправился с визитом в Египет Лукашенко собирается с официальным визитом в Каир Лукашенко рассчитывает на содействие ЕС в укреплении пограничной инфраструктуры Белоруссии Лукашенко призвал белорусские госСМИ не "не перебирать, похваливая президента"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]