В Грузии подтвержден второй случай заражения Covid-19, в страну с коронавирусом вернулся гражданин из Италии

Грузинские медики выявили второй случай заражения коронавирусом Covid-19 в стране, сообщил гендиректор Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге в пятницу.
"Мы выявили еще один случай коронавируса у гражданина Грузии, вернувшегося накануне из Италии", - сказал Гамкрелидзе.
По его информации, пациент помещен в Тбилисскую инфекционную больницу.
"Сейчас устанавливаются все контакты пациента на территории Грузии", - сказал Гамкрелидзе.
Он не исключил, что у помещенных в последние сутки в инфекционную больницу граждан также может быть выявлен коронавирус.
В минувшую среду министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила о первом зафиксированном в стране случае заболевания новым типом коронавируса Covid-19. Коронавирус подтвержден у 50-летнего гражданина Грузии, который вернулся в страну из Ирана через территорию Азербайджана.
Новый коронавирус Сovid-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года. По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 83,5 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,86 тыс. случаев.
Алиев соболезнует Эрдогану в связи c гибелью турецких военнослужащих в Сирии
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Временный поверенный в делах Чили завершил дипмиссию в Азербайджане
BASF в IV квартале сократила чистую прибыль более чем вдвое
Sakhalin Energy летом 2020г планово полностью остановит СПГ-производство более, чем на 30 дней
"Белоруснефть" планирует увеличить добычу углеводородов в России
У россиянина в Азербайджане выявлен коронавирус
В Азербайджане в 2019г к ответственности за преступления с наркотиками привлекли свыше 3,4 тыс. человек - Госкомстат
Азербайджанская Azmont Investments в июле откроет в Черногории первый в Европе отель One&Only
Президент Алиев уволил главу ИВ Нефтчалы
В аэропорту Нахчывана завершили строительство второй ВПП
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Творчество художников Федора Васильева и Саттара Бахлулзаде глазами бакинских школьников
В Баку состоялся урок, посвящённый Аполлосу Мусину-Пушкину
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта