В Грузии подтвержден второй случай заражения Covid-19, в страну с коронавирусом вернулся гражданин из Италии

Грузинские медики выявили второй случай заражения коронавирусом Covid-19 в стране, сообщил гендиректор Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге в пятницу.

"Мы выявили еще один случай коронавируса у гражданина Грузии, вернувшегося накануне из Италии", - сказал Гамкрелидзе.

По его информации, пациент помещен в Тбилисскую инфекционную больницу.

"Сейчас устанавливаются все контакты пациента на территории Грузии", - сказал Гамкрелидзе.

Он не исключил, что у помещенных в последние сутки в инфекционную больницу граждан также может быть выявлен коронавирус.

В минувшую среду министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила о первом зафиксированном в стране случае заболевания новым типом коронавируса Covid-19. Коронавирус подтвержден у 50-летнего гражданина Грузии, который вернулся в страну из Ирана через территорию Азербайджана.

Новый коронавирус Сovid-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года. По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 83,5 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,86 тыс. случаев.