Путин и Эрдоган договорились проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне - Кремль

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре высказались за принятие дополнительных мер для нормализации обстановки на северо-западе Сирии, обсудили возможность встречи, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.
"С обеих сторон подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии. Условлено активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне", - говорится в сообщении.
"Продолжен предметный обмен мнениями по ситуации в Сирии. Выражена серьезная озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих. Акцентирована важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции", - отметили в пресс-службе.
Лидеры двух стран также обсудили ход реализации российско-турецких договоренностей 2018 и 2019 гг. "Отмечен приоритетный характер задач по борьбе с международными террористическими группировками", - подчеркнули в Кремле.
Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, уточнили в пресс-службе.
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