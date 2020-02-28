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Регион 28.02.2020 14:44

Путин и Эрдоган договорились проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне - Кремль

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре высказались за принятие дополнительных мер для нормализации обстановки на северо-западе Сирии, обсудили возможность встречи, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии. Условлено активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне", - говорится в сообщении.

"Продолжен предметный обмен мнениями по ситуации в Сирии. Выражена серьезная озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих. Акцентирована важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции", - отметили в пресс-службе.

Лидеры двух стран также обсудили ход реализации российско-турецких договоренностей 2018 и 2019 гг. "Отмечен приоритетный характер задач по борьбе с международными террористическими группировками", - подчеркнули в Кремле.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, уточнили в пресс-службе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]