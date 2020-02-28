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Дальнее зарубежье 28.02.2020 19:45

Парки развлечений Disney и Universal Studios временно закрыты в Японии из-за коронавируса

Парки развлечений Disneyland и DisneySea в Токио будут закрыты по меньшей мере до 15 марта включительно из-за вспышки коронавируса COVID-19, сообщил оператор парков Oriental Land Co.

"В данный момент открытие парков запланировано на 16 марта, но дальнейшая информация будет объявлена позже", - говорится в пресс-релизе компании.

Парк Universal Studios Japan (USJ) в Осаке также будет закрыт как минимум на две недели, свидетельствует информация на сайте USJ. Этот период может быть продлен в зависимости от ситуации.

О временном закрытии тематических парков было объявлено после того, как правительство Японии призвало организаторов крупных спортивных и культурных мероприятий, запланированных в стране на ближайшие две недели, рассмотреть вопрос об их отмене или переносе, отмечает агентство Kyodo News.

Disneyland и DisneySea в Токио прекратят работу на такой продолжительный срок впервые с 2011 года, когда они были закрыты из-за мощного землетрясения и цунами.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]