Парки развлечений Disney и Universal Studios временно закрыты в Японии из-за коронавируса

Парки развлечений Disneyland и DisneySea в Токио будут закрыты по меньшей мере до 15 марта включительно из-за вспышки коронавируса COVID-19, сообщил оператор парков Oriental Land Co.

"В данный момент открытие парков запланировано на 16 марта, но дальнейшая информация будет объявлена позже", - говорится в пресс-релизе компании.

Парк Universal Studios Japan (USJ) в Осаке также будет закрыт как минимум на две недели, свидетельствует информация на сайте USJ. Этот период может быть продлен в зависимости от ситуации.

О временном закрытии тематических парков было объявлено после того, как правительство Японии призвало организаторов крупных спортивных и культурных мероприятий, запланированных в стране на ближайшие две недели, рассмотреть вопрос об их отмене или переносе, отмечает агентство Kyodo News.

Disneyland и DisneySea в Токио прекратят работу на такой продолжительный срок впервые с 2011 года, когда они были закрыты из-за мощного землетрясения и цунами.