У россиянина в Азербайджане выявлен коронавирус

В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом Covid-19, сообщает оперативный штаб.

«Это гражданин России, прибывший на территорию Азербайджана из Ирана. Он помещен в инфекционный блок специального режима», - отмечается в информации штаба.

По данным штаба, заражение россиянином коронавирусом подтверждено тестом, в настоящее время состояние пациента стабильное.

«Для предотвращения распространения вируса предпринимаются необходимые меры, в том числе проводится работа по выявлению лиц, с которыми контактировал больной», - указывает штаб.

А.Азизов