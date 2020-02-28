У россиянина в Азербайджане выявлен коронавирус

В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом Covid-19, сообщает оперативный штаб.
«Это гражданин России, прибывший на территорию Азербайджана из Ирана. Он помещен в инфекционный блок специального режима», - отмечается в информации штаба.
По данным штаба, заражение россиянином коронавирусом подтверждено тестом, в настоящее время состояние пациента стабильное.
«Для предотвращения распространения вируса предпринимаются необходимые меры, в том числе проводится работа по выявлению лиц, с которыми контактировал больной», - указывает штаб.
А.Азизов
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