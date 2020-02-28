Правительство Эстонии разрабатывает меры по предотвращению распространения коронавируса

Министр социальных дел Эстонии Танел Киик (Tanel Kiik) предложил в пятницу правительству предпринять дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса, первый случай заболевания которым в стране выявлен накануне.
"Мы должны быть готовыми к тому, что эти случаи могут повториться", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства социальных дел.
Киик как председатель созданной в четверг специальной межведомственной рабочей группы предложил расширить региональные возможности тестирования коронавируса. В частности, установить в аэропорту и морском пассажирском порту термокамеры для выявления среди прибывающих из зоны риска возможных заразившихся.
Министр подчеркнул, что рабочая группа сочла необходимым повысить готовность и эффективность работы всех причастных служб и активизировать информационную деятельность.
"Было также предложено создать дополнительные возможности для дезинфекции рук", - сказал Киик.
Также для тестирования предложено создать дополнительно к лаборатории департамента здоровья лаборатории в клинике Тартуского университета, Ида-Вируской центральной больнице и в больнице города Пярну.
Рабочая группа рекомендовала по согласованию с работодателями дать возможность тем, кто прибыл из кризисных регионов, воздержаться в течение двух недель от выхода на работу, чтобы проследить за состоянием их здоровья.
Рабочая группа не видит оснований для закрытия учебных заведений, каждому из них предлагается самостоятельно решать вопросы, связанные с изменением распорядка обучения.
Кроме того, поддержано обращение министерства иностранных дел и департамента здоровья к жителям республики воздерживаться от поездок в Китай, Северную Италию, Иран, Сингапур, Японию, Южную Корею.
Предложено также выделить дополнительные средства для пополнения запасов дезинфицирующих средств, средств защиты, медикаментов и т.п.
Правительство рассмотрит предложения межведомственной рабочей группы в понедельник, 2 марта.
Как сообщалось, в четверг в Эстонии сообщили о первом случая выявления коронавируса. Он обнаружен у постоянно проживающего в республике гражданина Ирана, вернувшегося в Таллин после поездки на историческую родину через Турцию и Латвию.
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