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Правительство Эстонии разрабатывает меры по предотвращению распространения коронавируса

Министр социальных дел Эстонии Танел Киик (Tanel Kiik) предложил в пятницу правительству предпринять дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса, первый случай заболевания которым в стране выявлен накануне.

"Мы должны быть готовыми к тому, что эти случаи могут повториться", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства социальных дел.

Киик как председатель созданной в четверг специальной межведомственной рабочей группы предложил расширить региональные возможности тестирования коронавируса. В частности, установить в аэропорту и морском пассажирском порту термокамеры для выявления среди прибывающих из зоны риска возможных заразившихся.

Министр подчеркнул, что рабочая группа сочла необходимым повысить готовность и эффективность работы всех причастных служб и активизировать информационную деятельность.

"Было также предложено создать дополнительные возможности для дезинфекции рук", - сказал Киик.

Также для тестирования предложено создать дополнительно к лаборатории департамента здоровья лаборатории в клинике Тартуского университета, Ида-Вируской центральной больнице и в больнице города Пярну.

Рабочая группа рекомендовала по согласованию с работодателями дать возможность тем, кто прибыл из кризисных регионов, воздержаться в течение двух недель от выхода на работу, чтобы проследить за состоянием их здоровья.

Рабочая группа не видит оснований для закрытия учебных заведений, каждому из них предлагается самостоятельно решать вопросы, связанные с изменением распорядка обучения.

Кроме того, поддержано обращение министерства иностранных дел и департамента здоровья к жителям республики воздерживаться от поездок в Китай, Северную Италию, Иран, Сингапур, Японию, Южную Корею.

Предложено также выделить дополнительные средства для пополнения запасов дезинфицирующих средств, средств защиты, медикаментов и т.п.

Правительство рассмотрит предложения межведомственной рабочей группы в понедельник, 2 марта.

Как сообщалось, в четверг в Эстонии сообщили о первом случая выявления коронавируса. Он обнаружен у постоянно проживающего в республике гражданина Ирана, вернувшегося в Таллин после поездки на историческую родину через Турцию и Латвию.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]