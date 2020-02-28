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СНГ 28.02.2020 18:54

Минздрав Узбекистана предлагает ограничить въезд для граждан ряда стран из-за коронавируса

Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве Узбекистана предложило ограничить въезд в страну гражданам Южной Кореи, Италии и Ирана из-за коронавируса Covid-19, сообщил в пятницу на брифинге директор ведомства Бахром Алматов.

"Агентство обратилось в Госкомитет по развитию туризма с предложением рассмотреть вопрос ограничения въездного туризма из стран, где в последнее время наблюдается рост заболевания коронавирусом - Южной Кореи, Италии, Ирана", - сказал Алматов.

Случаи коронавируса в Узбекистане до настоящего времени не зафиксированы, но риски завоза вируса в страну велики. Поэтому под медицинский надзор берутся все, прибывающие из стран, где выявлены инфицированные Covid-19, сказал директор агентства.

"С 15 января на сегодняшний день более 6 тыс. человек из неблагополучных зон приехали в Узбекистан. Все они были взяты на ежедневный медицинский надзор. Ни у кого коронавирус обнаружен не был", - сообщил Алматов.

По его словам, все прибывшие наблюдаются амбулаторно, по месту жительства - такие меры были рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

"По истечении 14 дней мы снимаем их с контроля. На сегодня около 600 человек продолжают оставаться под наблюдением. Если ситуация за рубежом будет усугубляться, возможно, мы тоже будем рассматривать вопрос строго карантина", - отметил директор агентства.

По его словам, Узбекистан не имеет проблем с диагностикой коронавируса. Помогла Россия, передав 2,5 тыс. тест-систем для диагностики заболевания. Кроме этого агентство планирует получить 1,5 тыс. тестов от Центра по контролю и профилактики заболеваний США, ведутся переговоры с китайскими организациями.

Новый коронавирус Сovid-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года. По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 83,5 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,86 тыс. случаев.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, МИНЗДРАВ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]