Лукашенко не видит смысла закрывать границу из-за коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости закрывать границы из-за появления коронавируса в стране.
"Ну закроете границы, и что? Границы были закрыты, но сегодня весь мир заболел коронавирусом. При таком глобальном общении - это пустое. Надо на месте спокойно работать по всем направлениям", - заявил Лукашенко на съезде профсоюзов в Минске в пятницу. Главу государства цитирует госагентство "БелТА".
Президент сообщил, что в курсе ситуации с коронавирусом, и считает все принимаемые в стране меры правильными. "Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат, ни шуму, ни пыли. Хотя делаем все то, что делают даже в Китае", - отметил он.
По его мнению, люди в стране также спокойно относятся к принимаемым мерам. "Тихо, спокойно, без гвалта, без шума, но делаем то, что делают все", - добавил президент.
Ранее пресс-служба Минздрава сообщила, что в Белоруссии зарегистрирован первый завозной случай коронавируса, он выявлен у иранского студента, который прибыл рейсом из Баку. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в минской инфекционной больнице. Кроме того, проводятся эпидемиологические мероприятия со студентами, с которыми он учился, они переведены под медицинское наблюдение.
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