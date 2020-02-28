Боррель планирует в пятницу консультации с Лавровым по Сирии - пресс-секретарь

Евросоюз ведет консультации по ситуации в Сирии с разными партнерами на разных уровнях, включая послов, заявил в пятницу на брифинге в Брюсселе Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Высокий представитель (ЕС по иностранным делам Боррель - ИФ) и министр (иностранных дел РФ Сергей - ИФ) Лавров уже имели контакты (по Сирии) в прошлом, и это так же будет сегодня", - сказал пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, Сирия для Европейского союза является "источником постоянной обеспокоенности". В связи с этим он напомнил о сделанном в пятницу заявлении Борреля, который призвал незамедлительно остановить продолжающуюся эскалацию ситуации в сирийской провинции Идлиб и предоставить гуманитарный доступ.
"С точки зрения гуманитарной, ситуация катастрофическая. Страдает огромное количество людей, и мы, конечно, не можем оставаться бездеятельными, думая о том, что эти страдания могут еще больше усугубиться. Это причина, по которой мы просили стороны положить конец боестолкновениям в связи с тем, что они еще больше усиливают страдания гражданского населения", - отметил Стано.
Он сообщил, что Боррель с вечера четверга находится в тесном контакте со своими международными партнерами, предпринимаются дипломатические усилия, чтобы определить, как Евросоюз сможет участвовать в деэскалации.
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