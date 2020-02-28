Киргизия закрывает границу для обладателей ID-карт

Киргизия с 1 марта вводит временный запрет на пересечение государственной границы по идентификационной карте (ID-карте) из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщила в пятницу пресс-служба киргизского правительства.
"С 1 марта вводится временный запрет на пересечение государственной границы Киргизии в целях безопасности граждан республики из-за угрозы распространения коронавируса", - сообщили в правительстве.
"Ранее были выявлены попытки киргизстанцев пересечь госграницу по ID-карте, скрыв факт прибытия в Москву из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Все они были помещены в карантин", - отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что власти Киргизии ввели с 1 марта временные ограничения на въезд граждан Китая, Ирана, Японии, Южной Кореи и Италии из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, также будет приостановлено оформление приглашений в Киргизию для граждан указанных государств.
МИД Киргизии призвал граждан страны воздержаться от поездок в КНР, Японию, Южную Корею, Италию и Иран в связи с распространением в этих странах коронавируса.
24 февраля власти Киргизии приняли решение помещать на 14-дневный карантин людей, приезжающих из Японии, Южной Кореи и Ирана.
Новый коронавирус Covid-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского города Ухань - административного центра китайской провинции Хубэй - в декабре 2019 года. По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 83,5 тыс. человек, летальный исход зафиксирован более чем в 2,86 тыс. случаев.
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