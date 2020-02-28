Распространение коронавируса несет в себе угрозу для экономики Германии - глава Бундесбанка

Экономика Германии, вне всякого сомнения, пострадает от распространения коронавируса Covid-19 в этом году, учитывая нарушение цепочек поставок и спад туризма, заявил президент Бундесбанка Йенс Вайдман.

Он, однако, не считает, что на данный момент ситуация требует от Европейского центрального банка (ЕЦБ) ответных мер в плане денежно-кредитной политики.

По словам Вайдмана, ряд факторов неопределенности в торговой сфере по-прежнему несет в себе угрозу для экономики Германии, в значительной степени ориентированной на экспорт, а распространение коронавируса создает дополнительный риск.

"Основываясь на текущей информации, я ожидаю, что этот риск материализуется в определенной степени, - заявил Вайдман, который является членом исполнительного совета ЕЦБ. - Экономический подъем в Германии в этом году может быть несколько ниже, чем наши эксперты прогнозировали в декабре. Однако текущие прогнозы сопровождаются огромной неопределенностью".

Согласно декабрьскому прогнозу Бундесбанка, ВВП Германии в 2020 году увеличится на 0,6%, как и в 2019 году.

Накануне председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что распространение коронавируса, по ее мнению, не требует от ЕЦБ принятия немедленных ответных мер.

По ее словам, ЕЦБ "очень внимательно" следит за ситуацией, но пока не считает, что распространение коронавируса достигло той стадии, когда оно может иметь длительные последствия для инфляции и поэтому потребовать изменения денежно-кредитной политики.

Вайдман высказал сомнение в том, что такие меры, как, например, снижение ставки, смогут решить проблему резкого падения потребительского спроса. По его словам, вряд ли "кто-то станет чаще ходить в рестораны", если ставки будут ниже.

Консенсус-прогноз экспертов предполагает, что ЕЦБ снизит ставку по депозитам на 0,1 процентного пункта - до минус 0,6% годовых к сентябрю.

В пятницу Бундесбанк также опубликовал годовой финансовый отчет, согласно которому, его прибыль в 2019 году составила 5,8 млрд евро. С учетом корректировки резервов ЦБ Германии смог перечислить государству по итогам года 5,9 млрд евро - отчисления стали самыми крупными с 2008 года, говорится в пресс-релизе Центробанка.

Глава Банка Англии Марк Карни, покидающий этот пост 15 марта, заявил в интервью Sky News, что нарушение глобальных цепочек поставок ослабляет деловую активность, что ухудшает перспективы британской экономики.

Среди других последствий коронавируса, оказывающих давление на экономику Великобритании, Карни отметил спад в туристическом секторе.