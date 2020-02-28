Коронавирусом в Италии затронуты только 12 из почти 8 тыс. городов - агентство по туризму страны

Национальное агентство по туризму Италии (ENIT) сообщило о ситуации с распространением коронавируса в стране, по его данным, эпидемия затрагивает лишь небольшую часть территории, а остальные регионы безопасны для туристов.
"Национальная система здравоохранения Италии с самого начала стала принимать меры, направленные на защиту здоровья граждан и туристов. Принятые чрезвычайные предупредительные меры, такие как временное закрытие некоторых объектов и приостановка проведения некоторых событий, являются исключительно мерами предосторожности, не имеющими ничего общего с распространением вируса на территории Италии", - сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе ENIT.
По данным МИД Италии, на сегодняшний день только 0,05% ее территории затронуто чрезвычайными мерами временной изоляции, направленными на предотвращение распространения вируса.
"Меры по временной изоляции предприняты в 12 из 7904 итальянских городов. Это Бертонико, Казальпустерленго, Казальджерундо, Кастильоне-д-Адда, Кодоньо, Фомбио, Малео, Сан-Фьорано, Сомалья, Терранова-деи-Пассерини в Ломбардии и Во-Эуганео в Венето. Остальная часть страны, включая регионы, где некоторые города находятся во временной изоляции, остается безопасной и доступной. Все услуги для жителей и туристов предоставляются в обычном порядке. Все мероприятия также сохранены", - подчеркивают в ENIT.
Всего на данный момент в Италии свыше 650 заболевших, 17 человек погибли. Эскалация эпидемии произошла в конце прошлой недели, до этого болели лишь несколько десятков человек.
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