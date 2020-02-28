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Дальнее зарубежье 28.02.2020 23:42

Около 40 тысяч человек пробежали марафон в Тель-Авиве, несмотря на ситуацию с коронавирусом

В Тель-Авиве в пятницу состоялся марафон с участием десятков тысяч человек, несмотря на вспышку коронавируса Covid-19 в мире, сообщает издание The Times of Israel.

В забеге приняли участие около 40 тысяч человек, в том числе иностранные спортсмены.

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи лично дал начало марафону. Для забега перекрыли ряд центральных улиц города.

Изначально местные власти решили запретить всем иностранцам участвовать в забеге из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса, пообещав возместить им взносы за участие. Однако затем они пересмотрели свои решение, допустив до забега тех иностранцев, которые приехали в Тель-Авив за несколько дней до марафона.

Ранее сообщалось, что израильское руководство запретило въезд в страну для иностранцев из Италии в связи со вспышкой в этой стране заражений коронавирусом. Это произошло в связи с тем, что у израильтянина, вернувшегося из Милана в Тель-Авив 23 февраля, выявили заражение коронавирусом. Также власти Израиля запретили въезд в страну иностранцам, которые недавно посетили Китай и ряд азиатских стран.

Около 1,7 тыс. израильтян в настоящий момент находятся под карантином в качестве меры предосторожности из-за вспышки коронавируса.

На утро 28 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом Covid-19 достигло 4184, увеличившись за сутки на 654 выявленных случая заболевания. Число жертв коронавируса выросло за сутки с 57 до 70 человек, 26 из которых скончались в Иране.

В Китае с декабря число жертв коронавируса составило 2788 человек, зарегистрировано 78 824 случая заболевания.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, МАРАФОН, КОРОНАВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]