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Регион 28.02.2020 23:44

Глава Ассоциации отелей и ресторанов Грузии заявил о сложной ситуации в гостиничном бизнесе

В гостиничном бизнесе Грузии в последние месяцы, несмотря на увеличение количества туристов, возникла сложная ситуация, заявил руководитель Ассоциации отелей и ресторанов страны Шалва Алавердашвили.

"Долгое время я старался не распространять негативную информацию, чтобы еще более не напрягать и без того напряженный наш сектор. Реальная ситуация в гостиничном бизнесе довольно сложная, за последние три месяца мы сократились почти на 30-40% по сравнению с прошлым годом", - написал Алавердашвили в пятницу на своей странице в Facebook.

По его словам, на фоне роста прибывающих в Грузию туристов, очень трудно объяснить инвесторам, почему у гостиничного бизнеса стало меньше доходов. "В этих условиях мы все же ищем и находим пути сохранить персонал отелей (самая большая проблема), чтобы не сделать бизнес еще более убыточным и не сбежали бы из страны инвесторы", - пишет Алавердашвили.

Согласно официальным данным, Грузию в 2019 году посетило рекордное количество иностранцев - 9,4 млн человек, что на 7,8% больше, чем в 2018 году. Из них туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов, было 5,1 млн человек (рост на 6,8%). Доходы Грузии от туризма в прошлом году увеличились на 1,4%, до $3,3 млрд.

Рекордное количество иностранцев посетило Грузию и в январе 2020 года, увеличившись по сравнению с январем 2019 года на 19,8% - до 633,2 тыс. человек, в том числе туристов было 363,6 тыс. человек (рост на 18,9%).

Что касается гостиниц и ресторанов, то по данным Национальной службы статистики, их доходы за январь-июнь 2019 года выросли на 13,6%. Данные по итогам года, а также за январь 2020 года пока не обнародованы.

Между тем, как заявила на этой неделе журналистам министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, приостановка авиарейсов из КНР и Ирана в республику, решение о котором было принято правительством в целях предотвращения распространения коронавируса Covid-19, наносит турсектору Грузии ущерб в размере не менее $11 млн в месяц.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГОСТИНИЦЫ, БИЗНЕС, СПАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]