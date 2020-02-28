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СНГ 28.02.2020 23:10

Токаев: мирные собрания должны проводиться в отведенных местах и без антиконституционных лозунгов

Массовые публичные акции в Казахстане должны проводиться с уведомления властей, в отведенных для них местах и без антиконституционных лозунгов, заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

"Закон о мирных собраниях должен предусматривать уведомительный характер их проведения. Организаторы обязаны проинформировать власти о планируемом количестве участников для обеспечения их безопасности и общественного порядка", - написал Токаев в пятницу в твиттере.

"Мирные собрания должны проводиться в отведенных местах. Антиконституционные лозунги недопустимы", - добавил президент.

В декабре 2019 года на втором заседании Национального совета общественного доверия, созданного в качестве площадки для диалога власти и общества, Токаев распорядился приступить к внедрению уведомительного принципа организации митингов.

Министерство информации и общественного развития Казахстана в свою очередь разработало проект закона "О мирных собраниях", в котором определило формы мирных собраний, установило компетенцию маслихатов (местных советов) по определению специализированных мест их проведения, а также такие понятия как "статус организатора", "участника", "наблюдателя", их права и обязанности.

В обществе данный проект восприняли неоднозначно. Так, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ) Евгений Жовтис категорически против данного проекта. В частности, места для проведения митингов он сравнил с "резервациями для несогласных". По мнению Жовтиса, законопроект не решает вопрос обеспечения права высказаться. "Он загоняет меня в определенные рамки, он провоцирует конфликт. Он будет радикализировать общество", - считает правозащитник.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]