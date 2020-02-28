Белорусы раскупили респираторы и маски в страхе перед коронавирусом

Респираторы пропали с полок строительных гипермаркетов Минска.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Запад" очевидец, пожелавший приобрести респиратор в гипермаркете "Материк", данного товара не оказалось на полках предприятия торговли. Также, по его словам, респираторы отсутствуют в продаже в столичном строительном гипермаркете "ОМА".

По его словам, сотрудники магазинов пояснили, что отсутствие респираторов "связано с повышенным спросом людей из-за коронавируса".

Как сообщалось, в пятницу Минздрав Белоруссии проинформировал, что в республике зарегистрирован первый завозной случай коронавируса, он выявлен у иранского студента БНТУ, который прибыл рейсом из Баку. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в минской инфекционной больнице. Кроме того, проводятся эпидемиологические мероприятия со студентами, с которыми он учился, они переведены под медицинское наблюдение.

Между тем, белорусский портал tut.by утверждает, что в столичных аптеках говорят об ажиотажном спросе на медицинские маски. "На сайте tabletka.by на 13:00 28 февраля медицинские маски числились в наличии только в одной аптеке, но зато сразу 50 упаковок. Это было в 10 утра, сейчас уже раскупили. Когда будут - неизвестно. Их нет на складах, откуда им появиться?", - говорится в публикации.

В аптеке сети "Искамед" рассказали, что обычно медицинские маски привозят один-два раза в неделю, и их сразу разбирают.

В сети "Белфармация" сообщили, что по городу маски остались в единичных аптеках и в количестве двух-трех штук. О возможных сроках поступлений масок там тоже ничего не знают.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на съезде Федерации профсоюзов в пятницу, заявил, что в курсе ситуации с коронавирусом, и считает все принимаемые в стране меры правильными. "Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат, ни шуму, ни пыли. Хотя делаем все то, что делают даже в Китае", - отметил он.

По его мнению, люди в стране также спокойно относятся к предпринимаемым мерам. "Нормально люди к этому относятся", - полагает глава государства.

"Тихо, спокойно, без гвалта, без шума, но делаем то, что делают все", - добавил президент.

В такой ситуации, полагает Лукашенко, важно не допустить паники среди населения, а неверное поведение врачей может ее спровоцировать.

"Начнете вопить, шуметь - как минимум, маски в аптеках закончатся или подорожают в сто раз. Мы, конечно, этого не допустим", - сказал президент. "Люди пойдут и лекарства порасхватывают, кто-то от этих лекарств быстрее отравится, чем от вируса. Надо работать спокойно, на опережение, но работать аккуратно, объясняя людям", - заключил глава государства.