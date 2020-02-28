В Азербайджане в связи с подозрением на коронавирус в карантине находятся свыше 220 человек

В Азербайджане под карантином с подозрением на коронавирус COVID-19 находятся 224 человека, сообщила представитель оперативного штаба Ягут Гараева.

«Под карантином находятся 224 человека. Из них 12 – граждане Ирана, 8 – других стран, остальные – граждане Азербайджана», - сказала Гараева на пресс-конференции в пятницу.

А.Азизов