Эффективность ОДКБ должна быть повышена - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости повышения эффективности ОДКБ.
На встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем в пятницу в Ереване Пашинян заявил о важности роли Организации в обеспечении региональной безопасности, сообщает пресс-служба правительства Армении.
"Нашей деятельностью мы должны продолжить последовательные шаги в направлении повышения и укрепления эффективности организации", - сказал премьер Армении.
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