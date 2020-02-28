Эффективность ОДКБ должна быть повышена - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости повышения эффективности ОДКБ.

На встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем в пятницу в Ереване Пашинян заявил о важности роли Организации в обеспечении региональной безопасности, сообщает пресс-служба правительства Армении.

"Нашей деятельностью мы должны продолжить последовательные шаги в направлении повышения и укрепления эффективности организации", - сказал премьер Армении.