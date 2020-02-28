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СНГ 28.02.2020 19:03

Эффективность ОДКБ должна быть повышена - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости повышения эффективности ОДКБ.

На встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем в пятницу в Ереване Пашинян заявил о важности роли Организации в обеспечении региональной безопасности, сообщает пресс-служба правительства Армении.

"Нашей деятельностью мы должны продолжить последовательные шаги в направлении повышения и укрепления эффективности организации", - сказал премьер Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ОДКБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]