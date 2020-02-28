Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8688 RUR   0.0255 GBR   2.19 TRY   0.2733

Цена на нефть

    $/bbl WTI 47.09 -1.64 Brent 52.18 -1.25

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.02.2020 21:44

В Мексике зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом

В министерстве здравоохранения Мексики в пятницу объявили о двух случаях заражения новым типом коронавируса COVID-19, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что это первые случаи, зафиксированные на территории Мексики.

Один из заразившихся - житель Мехико, который ранее в феврале посетил столкнувшуюся со вспышкой коронавируса Италию. Пятеро его родственников, с которыми он контактировал, помещены на карантин. Второй заболевший находится в штате Синалоа, расположенном на северо-западе Мексики. Данных о его недавних поездках в другие страны не приводится.

Ранее на этой неделе в Бразилии подтвердили первый случай заражения в Латинской Америки - заболевший также недавно совершал поездку в Италию.

На утро 28 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 4184, увеличившись за сутки на 654 выявленных случая заболевания. Число жертв коронавируса выросло за сутки с 57 до 70 человек, 26 из которых скончались в Иране.

В Китае с декабря число жертв коронавируса составило 2788 человек, зарегистрировано 78 824 случаев заболевания.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МЕКСИКА, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]