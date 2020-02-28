В Мексике зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом

В министерстве здравоохранения Мексики в пятницу объявили о двух случаях заражения новым типом коронавируса COVID-19, сообщает агентство Associated Press.
Отмечается, что это первые случаи, зафиксированные на территории Мексики.
Один из заразившихся - житель Мехико, который ранее в феврале посетил столкнувшуюся со вспышкой коронавируса Италию. Пятеро его родственников, с которыми он контактировал, помещены на карантин. Второй заболевший находится в штате Синалоа, расположенном на северо-западе Мексики. Данных о его недавних поездках в другие страны не приводится.
Ранее на этой неделе в Бразилии подтвердили первый случай заражения в Латинской Америки - заболевший также недавно совершал поездку в Италию.
На утро 28 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 4184, увеличившись за сутки на 654 выявленных случая заболевания. Число жертв коронавируса выросло за сутки с 57 до 70 человек, 26 из которых скончались в Иране.
В Китае с декабря число жертв коронавируса составило 2788 человек, зарегистрировано 78 824 случаев заболевания.
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