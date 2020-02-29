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Туризм 29.02.2020 00:54

Власти Индонезии направят более $20 млн на поддержку турбизнеса из-за коронавируса

Минэкономразвития Индонезии выделит $20,8 млн на поддержку авиакомпаний и туристических агентств из-за кризиса, связанного с новым типом коронавируса, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в туристическом офисе страны (VITO).

"Правительство считает необходимым принять меры по стимулированию туристической отрасли. На поддержку авиалиний и туристических агентств, а также на проведение дополнительных промо-кампаний и мероприятий будет выделено $20,8 млн", - сообщили в VITO.

В первую очередь стимулирование будет применяться для рынков, откуда приезжают туристы с высоким индексом расходов в Индонезии. Это Австралия (расходы около $1800 на туриста), страны Ближнего Востока ($2200), некоторые страны Америки, Европы и Азии. По расчетам правительства, выделенный бюджет поможет привлечь около 736 тыс. иностранных путешественников.

"Обсуждается снижение или отмена налогового сбора для гостей отелей и посетителей ресторанов за счет государственных льгот - в частности, на таких направлениях, как Денпасар, Батам, Бинтан, Манадо, Джокьякарту, Лабуан Баджо, Белитунг, Ломбок, озеро Тоба или Маланг", - отметили в турофисе.

В VITO подчеркнули, что остров Бали и другие туристические направления страны по-прежнему открыты для туристов, а правительство продолжает вести тщательный мониторинг ситуации с коронавирусом.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ТУРИЗМ, ПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]