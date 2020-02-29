Власти Индонезии направят более $20 млн на поддержку турбизнеса из-за коронавируса

Минэкономразвития Индонезии выделит $20,8 млн на поддержку авиакомпаний и туристических агентств из-за кризиса, связанного с новым типом коронавируса, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в туристическом офисе страны (VITO).
"Правительство считает необходимым принять меры по стимулированию туристической отрасли. На поддержку авиалиний и туристических агентств, а также на проведение дополнительных промо-кампаний и мероприятий будет выделено $20,8 млн", - сообщили в VITO.
В первую очередь стимулирование будет применяться для рынков, откуда приезжают туристы с высоким индексом расходов в Индонезии. Это Австралия (расходы около $1800 на туриста), страны Ближнего Востока ($2200), некоторые страны Америки, Европы и Азии. По расчетам правительства, выделенный бюджет поможет привлечь около 736 тыс. иностранных путешественников.
"Обсуждается снижение или отмена налогового сбора для гостей отелей и посетителей ресторанов за счет государственных льгот - в частности, на таких направлениях, как Денпасар, Батам, Бинтан, Манадо, Джокьякарту, Лабуан Баджо, Белитунг, Ломбок, озеро Тоба или Маланг", - отметили в турофисе.
В VITO подчеркнули, что остров Бали и другие туристические направления страны по-прежнему открыты для туристов, а правительство продолжает вести тщательный мониторинг ситуации с коронавирусом.
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