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Здравоохранение 28.02.2020 19:01

Иранскому студенту, прибывшему с коронавирусом в Белоруссию из Баку, не требуется лечение, так как нет симптомов заболевания

У иранского студента в Белоруссии выявлены фрагменты РНК нового типа коронавируса, но клинических симптомов заболевания нет, лечение ему не требуется, сообщил министр здравоохранения республики Владимир Караник.

"Заболевание подразумевает наличие клинических симптомов и подтверждающие данные лабораторной диагностики. В данном случае мы имеем пациента, у которого нет клинических симптомов. На сегодняшний момент его ничего не беспокоит (...) В данных лабораторных исследований мы видим фрагменты РНК-вируса", - сказал Караник на пресс-конференции.

По оценке министра, это может свидетельствовать либо о стадии носительства, либо об уже перенесенном в легкой форме заболевании в Иране. "В любом случае человек находится под медицинским наблюдением. На сегодняшний момент лечение его не требуется, потому что у него нет клинических симптомов", - отметил министр.

Ранее в пятницу Минздрав Белоруссии проинформировал о том, что в республике зарегистрирован первый завозной случай коронавируса - он выявлен у иранского студента, который прибыл рейсом из Баку. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в минской инфекционной больнице. Кроме того, проводятся эпидемиологические мероприятия со студентами, с которыми он учился, они переведены под медицинское наблюдение.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, ИРАНЕЦ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]