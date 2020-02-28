К нарушителям карантина по COVID-19 в Азербайджане будут применены законодательные меры - оперативный штаб

Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана привлек правоохранительные органы для обеспечения нормальных условий для реализации мер по предотвращению распространения коронавируса.
«Лица, переходящие из Ирана на территорию Азербайджана, и их близкие, взятые на карантин в специально отведенные места, в некоторых случаях грубо нарушают общественный порядок, применяют насилие в отношении медперсонала и мешают нормальному проведению обследования», -говорится в сообщении штаба
В информации уточняется, что оперативный штаб при Кабинете министров дал соответствующие указания правоохранительным органам по предотвращению подобных случаев.
«В отношении нарушителей карантинных норм и лиц, препятствующих нормальному режиму работы медперсонала, будут применены соответствующие меры в соответствии с законодательством. По поручению штаба правоохранительные органы продолжат работу по сохранению правопорядка», - говорится в сообщении.
Н.Аббасова
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