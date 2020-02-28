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СНГ 28.02.2020 20:41

Встреча Путина и Эрдогана состоится в Москве 5 или 6 марта - Песков

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, встретятся в Москве на следующей неделе, конкретная дата прорабатывается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас прорабатывается встреча в Москве на высшем уровне. Она состоится либо пятого, либо шестого марта", - сказал Песков "Интерфаксу" в пятницу вечером.

Ранее в пятницу лидеры России и Турции провели по инициативе Эрдогана телефонный разговор. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президенты высказались за принятие дополнительных мер для нормализации обстановки на северо-западе Сирии, обсудили возможность встречи в ближайшее время.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]