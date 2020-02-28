Встреча Путина и Эрдогана состоится в Москве 5 или 6 марта - Песков

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, встретятся в Москве на следующей неделе, конкретная дата прорабатывается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас прорабатывается встреча в Москве на высшем уровне. Она состоится либо пятого, либо шестого марта", - сказал Песков "Интерфаксу" в пятницу вечером.

Ранее в пятницу лидеры России и Турции провели по инициативе Эрдогана телефонный разговор. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президенты высказались за принятие дополнительных мер для нормализации обстановки на северо-западе Сирии, обсудили возможность встречи в ближайшее время.