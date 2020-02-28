Встреча Путина и Эрдогана состоится в Москве 5 или 6 марта - Песков

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, встретятся в Москве на следующей неделе, конкретная дата прорабатывается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас прорабатывается встреча в Москве на высшем уровне. Она состоится либо пятого, либо шестого марта", - сказал Песков "Интерфаксу" в пятницу вечером.
Ранее в пятницу лидеры России и Турции провели по инициативе Эрдогана телефонный разговор. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президенты высказались за принятие дополнительных мер для нормализации обстановки на северо-западе Сирии, обсудили возможность встречи в ближайшее время.
Алиев соболезнует Эрдогану в связи c гибелью турецких военнослужащих в Сирии
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Временный поверенный в делах Чили завершил дипмиссию в Азербайджане
Нефть завершает февраль падением более чем на 10%, майские фьючерсы на Brent подешевели до $49,3 за баррель
Tele2: поставки электроники из Китая идут без перебоев, несмотря на ситуацию с коронавирусом
Банки и НБКО в Азербайджане увеличили в январе 2020г кредитный портфель на 1,4% - ЦБ
ВОЗ повысила до "очень высокого" риск распространения коронавируса
К нарушителям карантина по COVID-19 в Азербайджане будут применены законодательные меры - оперативный штаб
Иранскому студенту, прибывшему с коронавирусом в Белоруссию из Баку, не требуется лечение, так как нет симптомов заболевания
Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов для бурения 20 субартезианских колодцев в Агдамском районе
Президент Алиев уволил главу ИВ Нефтчалы
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Caspian European Club организовал B2B FORUM BAKU
Творчество художников Федора Васильева и Саттара Бахлулзаде глазами бакинских школьников
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта