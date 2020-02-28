Прогнозируемые запасы газа Азербайджана оцениваются в 3 трлн кубометров – Алиев

Подтвержденные запасы газа Азербайджана оцениваются в 2,6 трлн кубометров, прогнозируемые запасы – 3 трлн кубометров, заявил президент Ильхам Алиев.

«Наши подтвержденные запасы газа составляют 2,6 трлн кубометров. Прогнозируемые запасы составляют 3 трлн кубометров. Поэтому Азербайджан более 100 лет может быть надежным поставщиком углеводородных ресурсов», - сказал Алиев в пятницу в Баку на VI заседании министров в рамках Консультативного совета проекта Южный газовый коридор (ЮГК).

По его словам, Азербайджан в настоящее время активно работает с иностранными партнерами для разработки новых нефтегазовых месторождений. В частности, с компанией BP ведутся совместные работы по разработке проекта «D 230», а также на газовом месторождении «Шафаг-Асиман», где в скором времени будет пробурена первая скважина.

«Кроме этого, мы с BP ведем работу по проекту разработки мелководной части (Абшеронского архипелага – ИФ). Этот проект имеет большой (нефтяной – ИФ) потенциал, так как расположен недалеко от берега, где мы осуществляем традиционную добычу на море», - отметил президент.

Алиев подчеркнул, что в 2021 году совместно с Total начнется добыча газа с месторождения «Абшерон», запасы которого оцениваются в 300 млрд кубометров.

«SOCAR активно занимается разработкой блока месторождений Умид-Бабек. В настоящее время с месторождения Умид ежесуточно добывается 3 млн кубометров газа, потенциал этого месторождения превышает 200 млрд кубометров. Совместно с Equinor мы разрабатываем месторождение «Карабах». По имеющейся у меня информации в скорое времени здесь начнется бурение разведочной скважины. Таким образом, все это является показателем будущего потенциала Азербайджана», - добавил глава государства.

Президент отметил, что кроме этого, SOCAR и BP ведут успешные переговоры с целью разработки глубокозалегающих пластов газа на месторождении Азери-Чираг-Гюнешли. «Я надеюсь, что в скором времени мы сможем договориться. Все это внесет вклад в реализацию стратегической цели по расширению нашего участия на международных рынках, осуществления диверсифицированного экспорта углеводородов и, тем самым, улучшения благосостояния народа. Это наша цель», - сказал президент Азербайджана.

А.Азизов