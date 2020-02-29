В ООН призывают Турцию и Россию обеспечить режим прекращения огня на северо-западе Сирии

В ООН призвали Россию и Турцию поддерживать режим прекращения огня в сирийском Идлибе, опираясь на достигнутые договоренности.
"Мы решительно призываем Россию и Турцию выстраивать работу на основе предыдущих соглашений для того, чтобы обеспечить режим прекращения огня на северо-западе Сирии", - заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, выступая на экстренно созванном заседании Совета Безопасности ООН по Идлибу.
В свою очередь генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "необходимо положить конец боевым действиям".
"Выражу глубочайшую озабоченность. То, что происходит сейчас, реально меняет характер конфликта в Идлибе. Сейчас мы сталкиваемся с реальной эскалацией", - сказал он на заседании.
Ситуация в зоне деэскалации Идлиб, где идут бои между армией Сирии и боевиками, которых поддерживает Турция, резко обострилась. Накануне в результате удара армии Сирии в Идлибской зоне были убиты 33 турецких военнослужащих. Турецкие военные в ночь на пятницу с воздуха и с земли нанесли ответные удары по позициям сирийских правительственных сил.
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