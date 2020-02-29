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Регион 29.02.2020 08:47

В ООН призывают Турцию и Россию обеспечить режим прекращения огня на северо-западе Сирии

В ООН призвали Россию и Турцию поддерживать режим прекращения огня в сирийском Идлибе, опираясь на достигнутые договоренности.

"Мы решительно призываем Россию и Турцию выстраивать работу на основе предыдущих соглашений для того, чтобы обеспечить режим прекращения огня на северо-западе Сирии", - заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, выступая на экстренно созванном заседании Совета Безопасности ООН по Идлибу.

В свою очередь генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "необходимо положить конец боевым действиям".

"Выражу глубочайшую озабоченность. То, что происходит сейчас, реально меняет характер конфликта в Идлибе. Сейчас мы сталкиваемся с реальной эскалацией", - сказал он на заседании.

Ситуация в зоне деэскалации Идлиб, где идут бои между армией Сирии и боевиками, которых поддерживает Турция, резко обострилась. Накануне в результате удара армии Сирии в Идлибской зоне были убиты 33 турецких военнослужащих. Турецкие военные в ночь на пятницу с воздуха и с земли нанесли ответные удары по позициям сирийских правительственных сил.

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Тэги: ООН, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ИДЛИБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]