В ООН призывают Турцию и Россию обеспечить режим прекращения огня на северо-западе Сирии

В ООН призвали Россию и Турцию поддерживать режим прекращения огня в сирийском Идлибе, опираясь на достигнутые договоренности.

"Мы решительно призываем Россию и Турцию выстраивать работу на основе предыдущих соглашений для того, чтобы обеспечить режим прекращения огня на северо-западе Сирии", - заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, выступая на экстренно созванном заседании Совета Безопасности ООН по Идлибу.

В свою очередь генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "необходимо положить конец боевым действиям".

"Выражу глубочайшую озабоченность. То, что происходит сейчас, реально меняет характер конфликта в Идлибе. Сейчас мы сталкиваемся с реальной эскалацией", - сказал он на заседании.

Ситуация в зоне деэскалации Идлиб, где идут бои между армией Сирии и боевиками, которых поддерживает Турция, резко обострилась. Накануне в результате удара армии Сирии в Идлибской зоне были убиты 33 турецких военнослужащих. Турецкие военные в ночь на пятницу с воздуха и с земли нанесли ответные удары по позициям сирийских правительственных сил.