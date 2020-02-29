Трамп выдвинул кандидатуру конгрессмена Рэтклиффа на пост главы Нацразведки

Президент США Дональд Трамп сообщил о решении выдвинуть кандидатуру Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки страны.
"Мне приятно сообщить о решении предложить кандидатуру Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки", - написал он в своём твиттере в субботу.
"Джон - потрясающий и очень талантливый человек", - добавил Трамп.
Директор Национальной разведки - ключевая должность в американской администрации, так как он возглавляет все американское разведсообщество. Кроме того, он должен выполнять и функции советника главы государства.
Рэтклифф - республиканец, с 2015 года - член палаты представителей от Техаса. В прошлом году Трамп уже пытался сделать его главой Нацразвдедки, но тогда сам конгрессмен снял свою кандидатуру, так как многие политики критиковали его за фактически полное отсутствие опыта работы в разведке.
Прежний руководитель Национальной разведки США Дэн Коутс покинул свой пост в августе 2019 года.
Теперь кандидатура Рэтклиффа будет направлена на утверждение в сенат, большинство мест в котором удерживают республиканцы.
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