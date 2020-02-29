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Трамп выдвинул кандидатуру конгрессмена Рэтклиффа на пост главы Нацразведки

Президент США Дональд Трамп сообщил о решении выдвинуть кандидатуру Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки страны.

"Мне приятно сообщить о решении предложить кандидатуру Джона Рэтклиффа на пост директора Национальной разведки", - написал он в своём твиттере в субботу.

"Джон - потрясающий и очень талантливый человек", - добавил Трамп.

Директор Национальной разведки - ключевая должность в американской администрации, так как он возглавляет все американское разведсообщество. Кроме того, он должен выполнять и функции советника главы государства.

Рэтклифф - республиканец, с 2015 года - член палаты представителей от Техаса. В прошлом году Трамп уже пытался сделать его главой Нацразвдедки, но тогда сам конгрессмен снял свою кандидатуру, так как многие политики критиковали его за фактически полное отсутствие опыта работы в разведке.

Прежний руководитель Национальной разведки США Дэн Коутс покинул свой пост в августе 2019 года.

Теперь кандидатура Рэтклиффа будет направлена на утверждение в сенат, большинство мест в котором удерживают республиканцы.

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Тэги: США, РАЗВЕДКА, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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