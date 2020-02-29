Число инфицированных коронавирусом в мире продолжает расти, общее число превысило 85 тыс

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и достигло на утро субботы 85,153 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

При этом на Китай приходится 79,251 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных увеличилось до 5,902 тыс., увеличившись за минувшие сутки на 1,718 тыс. случаев.

Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки с 70 до 88 человек: 34 человека скончались в Иране, 21- в Италии, 16 - в Южной Корее, 11 - на территории Японии (из них четверо - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), по два - в Гонконге и Франции, по одному случаю летального исхода зафиксировано на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных - 2,931 тыс. - выявлено в Южной Корее, на территории Японии - 931, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме, 888 - в Италии - 388 - в Иране.

В Сингапуре насчитывается - 98 больных, Гонконге - 94, США - 60, Франции - 57, Германии - 53, Кувейте - 45, Таиланде - 41, Бахрейне - 36, на Тайване - 34, Испании - 32, Малайзии - 25, Австралии - 24, Великобритании - 20, ОАЭ - 19, Вьетнаме - 16, Канаде - 14, Макао - 10.

Менее 10 случаев заражения зарегистрированы в Ираке, Швеции, Омане, Хорватии, России, Швейцарии, Греции, Израиле, на Филиппинах, в Индии, Ливане, Румынии, Австрии, Финляндии, Грузии, Мексике, Нидерландах, Пакистане, Афганистане, Алжире, Азербайджане, Белоруссии, Бельгии, Бразилии, Камбодже, Дании, Египте, Иснадии, Эстонии, Латвии, Непале, Новой Зеландии, Северной Македонии, Нигерии, Норвегии, Шри-Ланке.

До "очень опасного" повысила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу риск глобального распространения коронавируса.

Этот вывод был сделан после того, как первые случаи заражения были выявлены в "черной" Африке и Латинской Америке, а также в связи с быстрым ростом числа забелевших в Южной Корее, Иране, Италии.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил журналистам, что растущее распространение инфекции за пределами Китая "явно вызывает озабоченность". В связи с этим ВОЗ в настоящее время "повысило оценку риска распространения и риска воздействия коронавируса Covid-19 до очень высокого на глобальном уровне". Ранее уровень риска оценивался как "высокий".

Вместе с тем, как отмечают СМИ, официальные лица ВОЗ пока воздерживаются от того, чтобы назвать распространение коронавируса пандемией.