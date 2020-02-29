Азербайджан проведет широкомасштабные командно-штабные учения

В соответствии с планом подготовки войск на 2020-й учебный год 2 марта в азербайджанской армии начинаются широкомасштабные командно-штабные учения, сообщает пресс-служба министерства обороны.
"Проведение учений под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова будет осуществлено на местности, картах, макетах местности с широким применением информационных технологий, а также уточнением расчетов, временных показателей и проверкой планов реализации принятых решений с соответствующими органами управлений", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, на каждом этапе учений будут тщательно рассмотрены наиболее важные вопросы развития обстановки с учетом повышения боевой готовности, своевременным и всесторонним обеспечением войск, в том числе информационным обеспечением, правильным планированием применения самых современных средств управления войсками и оружием.
Учения продлятся до 6 марта.
А. Мамедов
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