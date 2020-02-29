Вылетевший в Анкару самолет вернулся в Баку из-за неисправности - AZAL

Самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), направляющийся из Баку в Анкару, вернулся в Азербайджан из-за технической неисправности, говорится в сообщении AZAL.
"Капитан воздушного судна рейса J2-003 AZAL, вылетевший из Баку в Анкару в 10:35 по местному времени, развернулся и запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Причиной внеплановой посадки самолета стала техническая неисправность", - отмечается в сообщении.
По данным авиакомпании, в 11:05 по бакинскому времени самолет совершил благополучную посадку в бакинском аэропорту.
"По предварительной информации рейс задерживается до 12:30", - говорится в сообщении.
А. Мамедов
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