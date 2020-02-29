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Происшествия 29.02.2020 11:41

Вылетевший в Анкару самолет вернулся в Баку из-за неисправности - AZAL

Самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), направляющийся из Баку в Анкару, вернулся в Азербайджан из-за технической неисправности, говорится в сообщении AZAL.

"Капитан воздушного судна рейса J2-003 AZAL, вылетевший из Баку в Анкару в 10:35 по местному времени, развернулся и запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Причиной внеплановой посадки самолета стала техническая неисправность", - отмечается в сообщении.

По данным авиакомпании, в 11:05 по бакинскому времени самолет совершил благополучную посадку в бакинском аэропорту.

"По предварительной информации рейс задерживается до 12:30", - говорится в сообщении.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: САМОЛЕТ, ПОСАДКА, ВНЕПЛАНОВАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]