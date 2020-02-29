В Таджикистане, за день до выборов в Маджлиси намояндагон (нижнюю палату парламента) страны в субботу наступил так называемый "день тишины". Законодательство республики запрещается проводить всякие агитационные мероприятия ровно за сутки до начала голосования.

В воскресенье 1 марта в 6 часов утра голосование начнется в 3 450 избирательных участках, в том числе и в тридцати посольствах и 9 консульствах Таджикистана за рубежом. На территории Российской Федерации создано 5 избирательных участков. Голосование продлится до 20:00, после чего участковые комиссии начнут подсчет голосов избирателей.

По информации Центральной комиссии по выборам и референдумам (ЦКВР), в списки для участия в выборах включены свыше 4 млн 900 тыс. избирателей.

В соответствии с законом из 63 депутатов Маджлиси намояндагон 41 избирается по одномандатным избирательным округам, а 22 - по единому общереспубликанскому округу по спискам политических партий. Право на выдвижение кандидатов в депутаты принадлежит политическим партиям, а также гражданам путем самовыдвижения.

Выдвижение кандидатов в депутаты в одномандатных избирательных округах от политических партий осуществлялось городскими, районными органами политических партий на их пленумах (конференциях), а в порядке самовыдвижения - путем подачи в окружную комиссию заявления о намерении баллотироваться кандидатом. При этом кандидат-самовыдвиженец должен был собрать в свою поддержку не менее 500 подписей избирателей данного округа. Всего по одномандатным избирательным округам выдвигались 204 претендента на депутатский мандат.

Списки кандидатов в депутаты по единому общереспубликанскому округу утверждались политическими партиями на их съездах (конференциях).

После изучения представленных претендентами документов окружными комиссиями в одномандатных избирательных округах зарегистрированы 176 кандидатов в депутаты, из которых 98 - самовыдвиженцы. Впоследствии 3 кандидата отказались от участия в избирательной кампании, регистрация еще одного кандидата была отменена Центральной комиссией. Таким образом, в одномандатных избирательных округах на 41 депутатское кресло претендует 173 кандидата.

ЦКВР, рассмотрев предоставленные политическими партиями документы, зарегистрировала по единому общереспубликанскому округу списки кандидатов в депутаты от 7 политических партий. Наибольшее число 26 кандидатов в списке Народно-демократической партии Таджикистана, председателем которой является президент страны Эмомали Рахмон. От Аграрной партии Таджикистана зарегистрировано 13 кандидатов, от Социалистической партии Таджикистана - 5, от Партии экономических реформ Таджикистана - 7, по 5 кандидатов от Социал-демократической и Коммунистической партий и от Демократической партии Таджикистана - 4 кандидата. Таким образом, на 22 депутатских кресла по единому общереспубликанскому округу претендуют 65 кандидатов.

Избранным по одномандатному избирательному округу признается кандидат, получивший более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Выборы по одномандатным избирательным округам признаются несостоявшимися, если в них приняло участие менее половины избирателей, внесенных в списки.

Выборы по единому общереспубликанскому округу считаются несостоявшимися, если в них приняло участие менее половины избирателей, внесенных в списки. Политические партии, за которых проголосовало пять или более процентов избирателей, принявших участие в голосовании, получают депутатские мандаты. ЦКВР подсчитывает сумму голосов избирателей, поданных по единому общереспубликанскому избирательному округу за политические партии, получившие пять и более процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Эта сумма голосов избирателей делится на 22 (число депутатских мандатов, по единому общереспубликанскому избирательному округу). Полученный результат определяет количество голосов, необходимых для одного депутатского мандата. Затем количество голосов, которое получила каждая политическая партия, делится на количество голосов, необходимых для одного депутатского мандата. Полученный результат является числом депутатских мандатов, которое получает соответствующий список кандидатов.

ЦКВР в целях обеспечения прозрачности и открытости хода подготовки и проведения предстоящих выборов своим постановлением произвела аккредитацию 108 международных наблюдателей от стран Содружества Независимых Государств, Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств, Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также ряда посольств зарубежных стран, расположенных в Таджикистане.