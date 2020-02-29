В Южной Корее у выздоровевшей женщины выявили повторное заражение Covid-19

В Южной Корее у выздоровевшей после заражения новым типом коронавируса женщины выявили повторное заражение Covid-19, сообщают в субботу южнокорейские СМИ.

Это первый подобный случай в Южной Корее. У 73-летней женщины диагностировали заражение ранее в феврале, а после полного выздоровления ее выписали.

Однако затем у нее вновь появились симптомы, и она обратилась за медицинской помощью. У женщины взяли анализы и выявили повторное заражение Covid-19. При этом она не путешествовала за границу, а, вероятно, заразилась вирусом от своих детей, которые недавно побывали в китайской провинции Гуандун. У них у обоих выявили заражение коронавирусом.

Всего к утру субботы в Южной Корее выявили заражение у 2931 гражданина. К настоящему моменту 17 человек в этой стране скончались.

24 февраля сообщалось, что в столице китайского Хубэя городе Ухане было зафиксировано 195 повторных случаев заражения.