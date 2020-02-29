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Дальнее зарубежье 29.02.2020 12:47

В Южной Корее у выздоровевшей женщины выявили повторное заражение Covid-19

В Южной Корее у выздоровевшей после заражения новым типом коронавируса женщины выявили повторное заражение Covid-19, сообщают в субботу южнокорейские СМИ.

Это первый подобный случай в Южной Корее. У 73-летней женщины диагностировали заражение ранее в феврале, а после полного выздоровления ее выписали.

Однако затем у нее вновь появились симптомы, и она обратилась за медицинской помощью. У женщины взяли анализы и выявили повторное заражение Covid-19. При этом она не путешествовала за границу, а, вероятно, заразилась вирусом от своих детей, которые недавно побывали в китайской провинции Гуандун. У них у обоих выявили заражение коронавирусом.

Всего к утру субботы в Южной Корее выявили заражение у 2931 гражданина. К настоящему моменту 17 человек в этой стране скончались.

24 февраля сообщалось, что в столице китайского Хубэя городе Ухане было зафиксировано 195 повторных случаев заражения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КОРОНАВИРУС, СЛУЧАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]